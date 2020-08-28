شكرا لقرائتكم أرقام محمد مجلي أبرز نجوم مباراة الزمالك والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف محمد مجلى لاعب وسط المقاولون العرب، الأنظار خلال مباراة فريقه مع الزمالك بالجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها الذئاب بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير حتى الدقائق الأخيرة.

تقدم المقاولون قبل أن يتعرض مدافعه فادى نجاح للطرد، ثم تعادل الزمالك، قبل أن يسجل محمد عصام لاعب ذئاب الجبل هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة الأخيرة.

ورغم أن مجلى لم يسجل أو يصنع أهدافاً إلى أنه خطف الأنظار وبات مرشحاً لمنتخب الفراعنة، بعد تألقه فى الأدوار الدفاعية والهجومية خلال مباراة الزمالك، ويرصد "الخليج 365" أبرز الأرقام التى حققها مجلى منذ بداة مشواره مع ذئاب الجبل.

السن: 24 عاماً، حيث ولد في 24 يونيو عام 1996

Advertisements

المركز: لاعب وسط

بداية مشواره مع الكرة: بدأ فى نادى بنى سويف قبل أن ينضم إلى المقاولون العرب

بدايته مع المقاولون: لعب مجلى لأول مرة مع الفريق الأول بنادى المقاولون تحت قيادة علاء نبيل مدرب المقاولون السابق

مشاركاته: شارك فى 46 مباراة مع المقاولون سجل هدفاً وصنع 5 آخرين، وأثبت كفاءة كبيرة فى الربط بين خطوط الفريق وإفساد هجمات المنافسين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا فى 12 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.