شكرا لقرائتكم لاتسيو يتعاقد مع الحارس رينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إنه ضم الحارس المخضرم بيبي رينا من منافسه المحلي ميلان.

وانضم الحارس البالغ عمره "37 عاما" إلى ميلان في 2018 بعد ثلاثة مواسم مع نابولي لكنه شارك في 13 مباراة فقط.

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ولعب رينا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، ومن المتوقع أن يكون رينا بديلا للحارس الألباني توماس ستراكوشا في لاتسيو.

وقال ستراكوشا: أنا سعيد بانضمامه فهو يملك خبرة مذهلة. إنه أحد أفضل الحراس في التاريخ وسيساعدني على التطور.

ولعب رينا، الذي شارك في 36 مباراة مع منتخب إسبانيا ونال لقب كأس العالم 2010، ثمانية مواسم مع ليفربول حيث نال جائزة القفاز الذهبي لأكثر من حافظ على شباكه نظيفة في أول ثلاثة مواسم مع الفريق.