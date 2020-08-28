بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي.. و«العفيجي» يقترب من اللعب خارج مصر

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي بيراميدز تخلى عن فكرة التعاقد مع لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، رمضان صبحي، بسبب المقابل المادي المطلوب من قبل ناديه للظفر بخدماته.

وأفاد موقع "صدى البلد"، نقلاً عن مصادر له، بأن رمضان صبحي أصبح قريباً من الانضمام إلى نادي الجزيرة الإماراتي، لخلافة البرازيلي "كينو" لاعب بيراميدز السابق.

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وأضاف الموقع أن كينو كان قد انضم إلى نادي الجزيرة الموسم الماضي على سبيل الإعارة، مشيراً إلى أن النادي الإماراتي يرغب في التخلص من البرازيلي بسبب الأعباء المالية الكبيرة على النادي فى عقده عقب رحيل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودى ومالك نادي ألميريا الاسباني، عن نادي بيراميدز.

وأشار الموقع إلى أن رمضان يسعى للإستفادة من اللعب لنادي الجزيرة الإماراتي لتفادي غضب جماهير الأهلى العارم عقب رفضه تمديد إعارته أو البيع النهائي للقلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته في يوليو الماضى وتسويقه في أوروبا عقب توقيعه لشركة أبوظبي للاستثمار التى تملك 11 نادياً حول العالم من بينهم بيراميدز.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة داخل جدران النادي الأهلي بسبب تراجع رمضان صبحي عن اتفاقه مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالبقاء بين جدران النادي، وتفضيله الرحيل عن النادي والانضمام إلى بيراميدز .