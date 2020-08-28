شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فرجانى ساسى يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مهند عون، وكيل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على الأنباء المترددة بشأن عرضه على الأهلى قائلا، "قد يكون وكيله؟!.. أين المعلومة المؤكدة فى ذلك هذا الأمر العارى تماماً من الصحة، وما الفائدة من هذه الشائعات فى ذلك التوقيت؟.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم"، وجاء رد وكيل ساسى لليوم السابع بعد ما تردد فى الساعات الماضية عن عرضه على الأهلى، وهو ما نفاه تماماً وكيل اللاعب.

ويرتبط فرجانى ساسى بعقد ممتد مع نادى الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وأبدى وكيل اللاعب التونسى اندهاشه التام من تلك الأنباء، خاصة أنه تحدث فى أكثر من مناسبة بأن اللاعب يشعر بالراحة التامة داخل جدران قلعة ميت عقبة ويعتبر نفسه أحد أبناء النادى الأبيض، خاصة فى ظل المعاملة الطيبة التى يلقاها من مرتضى منصور رئيس النادى، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ويعد كامل تركيزه مع الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، كما أنه أكد رغبة ساسى فى تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم أخرى وينتظر الانتهاء من البطولة الأفريقية لعقد جلسة مع مسئولى الزمالك للحديث حول تجديد التعاقد، لذا لا يوجد أى نية لديه فى التفكير بأية عروض أخرى فى ظل تمسك إدارة النادى به ومساندة جماهير الفارس الأبيض له منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة قادما من النصر السعودى، مشدداً حول استمرار ساسى ضمن صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، وإن طموحاته مع الفريق هى حصد الألقاب والمساهمة مع زملائه فى المنافسة على مختلف البطولات التى يشارك بها الفريق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.