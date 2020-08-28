شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم محمد مجلى بعدما خطف الأنظار فى لقاء المقاولون والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف محمد مجلى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، الأنظار خلال مباراة فريقه مع الزمالك بالجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها المقاولون بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير حتى الدقائق الأخيرة، حيث تقدم المقاولون قبل أن يتعرض مدافعه فادى نجاح للطرد، ثم تعادل الزمالك، قبل أن يسجل محمد عصام لاعب ذئاب الجبل هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة الأخيرة.

ورغم أن مجلى لم يسجل أو يصنع أهدافاً إلا أنه خطف الأنظار وبات مرشحاً لمنتخب الفراعنة، بعد تألقه فى الأدوار الدفاعية والهجومية خلال مباراة الزمالك، ويرصد الخليج 365 أبرز الأرقام التى حققها مجلى منذ بداة مشواره مع ذئاب الجبل.

السن: 24 عاماً، حيث ولد في 24 يونيو عام 1996

المركز: لاعب وسط

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بداية مشواره مع الكرة: بدأ فى نادى بنى سويف قبل أن ينضم إلى المقاولون العرب

بدايته مع المقاولون: لعب مجلى لأول مرة مع الفريق الأول بنادى المقاولون تحت قيادة علاء نبيل مدرب المقاولون السابق.

مشاركاته: شارك فى 46 مباراة مع المقاولون سجل هدفاً وصنع 5 آخرين، وأثبت كفاءة كبيرة فى الربط بين خطوط الفريق وإفساد هجمات المنافسين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا فى 12 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.