الأسبوع 22 من الإيجبيشن ليج.. جولة بنكهة +90.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الأهداف القاتلة نفسها على منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز، حيث شهدت تسجيل أكثر من هدف قاتل جاء بعد الدقيقة 90 ليستحق هذا الأسبوع من منافسات الإيجبيشن ليج لقب "جولة بنكهة +90" بعدما شهدت تسجيل 4 أهداف بعد الدقيقة 90 أولها من نصيب كريم طارق مهاجم الطلائع فى لقاء سموحة بالدقيقة 97 والذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله، وكذلك هدف مروان محسن مهاجم الأهلي فى مرمى الجونة في الدقيقة 95 في المباراة التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف، وهدف أحمد راشد لاعب الاتحاد في شباك حرس الحدود في الدقيقة 97 في المباراة التي أنتهت بالتعادل بهدف لمثله وهدف محمد عصام لاعب المقاولون العرب في شباك الزمالك في الدقيقة 92 في اللقاء الذى فاز فيه ذئاب الجبل بهدفين لهدف. أهداف مباراة طلائع الجيش وسموحة أهداف مباراة طلائع الجيش وسموحة هدف الأهلي في الجونة هدف الأهلي في الجونة Advertisements أهداف مباراة الاتحاد وحرس الحدود أهداف مباراة الاتحاد وحرس الحدود أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب وتبدأ غدا ً ، السبت، الجولة 23 من الدوري بعدما أسدل الستار أمس على منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، بعد إقامة تسعة لقاءات على مدار ثلاثة أيام شهدت 5 انتصارات وأربعة تعادلات، بواقع ثلاثة تعادلات إيجابية ولقاء وحيد انتهى بالتعادل السلبى بين نادى مصر والمصرى البورسعيدى.

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