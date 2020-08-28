شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة "مانجة" فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر اتحاد الكرة مشادة كلامية بين عدد من المسؤولين والموظفين داخل اتحاد الكرة بسبب توزيع فاكهة المانجو داخل مقر الجبلاية، والتى أهداها أحد وكلاء اللاعبين للاتحاد والموظفين فى عرف ثانوى من قبل الوكيل الشهير الذى يقوم بإرسال الفاكهة بشكل دائم.

وفوجئ أحد الموظفين الكبار بعدم حصوله على نصيبه من المانجو ليدخل فى مشادة مع آخر تنتهى بمشادة كلامية حادة قبل أن تنتهى بتدخل الحضور.

فى سياق متصل، تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعاً الأسبوع المقبل لإعلان عقوبات عدد من الأسماء والشخصيات الرياضية التى تم إحالتها للجنة مؤخرا بعد هجومهم على لجنة الحكام واللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية خلال الفترة الماضية، وتم وضع قائمة بعدد من الأسماء لمراجعة تصريحاتهم قبل اصدار القرارات، ومن بينهم عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلى وفرج عامر رئيس سموحة وخالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج وسمير حلبية رئيس النادى المصرى.

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وتدرس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البندارى، توقيع غرامة مالية على عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بعد تصريحاته الأخيرة التى هاجم فيها لجنة الحكام وكذلك الحكم الكرواتى الذى أدار مباراة القمة بداعى تعمده خسارة الأهلى من خلال قرارات معدة مسبقة وصفها بالأجندة الخاصة، وسيتم تحصيل هذه الغرامة من مستحقات الأهلى لدى الجبلاية.

وكلفت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، المستشار سيد البندراى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية بمراجعة تصريحات عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى التى قالها فى قناة النادى خلال الساعات الأخيرة، وفى حالة التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعى بداعى التجاوز فى حق لجنة الحكام التى اختارت الحكم الكرواتى لادارة مباراة القمة الأخيرة

فيما قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حفظ التظلم المقدم من اللاعب الهانى سليمان ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وتأييد العقوبة الموقعة، كما قررت اللجنة إيقاف محمد حسنين وشهرته (إينو) المدير الفنى لنادى قحافة ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه فى قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت إساءته للتحكيم ولأعضاء فرع الاتحاد بالغربية.