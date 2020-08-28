شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جودى الصياد بطلة الجمباز: اللى يعاكسنى بضربه بالقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى جودى أحمد الصياد، لاعبة فريق الجمباز بنادى سموحة ، وبطلة أفريقيا فى اللعبة، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

جودى لاعبة الجمباز ماهوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ التليوين، بحب ارسم وألون الصور فى أوقات فراغى. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ الشوكلت كيك، كل اللى يأكلها بطريقتى تعجبه ويقول طعمها لذيذ.

اللاعبة مع والدتها من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ عادل إمام، كل أعمال الزعيم حلوة. من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ عمرو دياب طبعا، الأغانى الجديدة والقديمة.

جودى خارج الملعب لو لو تكونى لاعبة كنتى تمنى تكونى إيه؟ ممثلة، لأنى بحب التمثيل جدا.

مع اسرتها Advertisements لما تتعاكسى في الشارع إيه بيكون رد فعلك؟ لما تتعاكسى في الشارع إيه بيكون رد فعلك؟ بابضرب الشخص بالقلم، أو اتجاهله وأمشى.

جودى الصياد من الممثلة التي كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ من الممثلة التي كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ نيللى كريم، بتقدم أعمال مميزة، ورقيقة، وكمان آخر أعمالها 100 وش كان حلو جداا. بتحبى الملابس الفورمال أم الكاجوال؟ بتحبى الملابس الفورمال أم الكاجوال؟ الكاجوال أكيد أسهل فى التحرك وكمان بالنسبة لممارسى الرياضة.

بطلة الجمباز تفضلين الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى ؟ تفضلين الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى ؟ رياضى عشان يقدر ظروف الرياضة اللى امارسها، والبطولات والتدريبات. لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟ لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟ هرفض أكيد، لأن الرياضة هى حياتى خاصة الجمباز.

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