شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يكشف أهمية توقيت ثلاثية طنطا فى استعادة الثقة للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محسن أبوجريشة، عضو الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن الفوز على طنطا سيمنح اللاعبين جزءاً من الثقة التى افتقدوها الفترة الماضية. وفاز الدراويش أمس على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المحلى، وقال أبوجريشة فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "اللاعبون استعادوا جزءاً كبيراً من مستواهم وارى أن ذلك من أسباب الانتصارا".

وأضاف أبو جريشة، "أتمنى من اللاعبين الاستمرار فى هذا الأداء من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى، عودة همام وباقى المحترفين ستسهم فى استعادة الفريق جانب من قوته على الصعيد الهجومى". وأختتم مدرب الدراويش تصريحاته قائلا، "أخدم الفريق فى أى مقعد، لا يهمنى المنصب الذى أشغله ما أتطلع إليه دائما هو المساهمة فى حصد الفريق للانتصارات واسعاد الجماهير المساندة للكيان”.

على الجانب الآخر، عقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، جلسة مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة بالإسكندرية لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتقديم أداء يليق باسم الدراويش، كما طالبهم بضرورة إعادة البسمة للجماهير التى تحرص على متابعتهم من خلف الشاشات بشغف كبير.

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وأكد عثمان للاعبين أن الإسماعيلى بقيمته الكبيرة يحتاج لمجهود مضاعف من الجميع لإعادة الفريق لمكانته المستحقة على الصعيد المحلى والقارى، موضحا أنه يجب اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لمصالحة الجماهير.

وشدد رئيس الإسماعيلى فى ختام اجتماعه على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب لا يرغب فى تقديم أفضل ما لديه فى الملعب من أجل تحقيق النتائج المميزة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا.