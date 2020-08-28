شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المقاولون يتحدث عن المستحيل فى لقاء الزمالك وفرصة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن ذئاب الجبل حققوا المستحيل بعد الفوز على الزمالك فى مباراة الأمس، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف، رغم النقص العددى الذى عانى منه الفريق طوال أغلب أوقات المباراة، بعد طرد فادى نجاح مدافع المقاولون.

وقال سمير فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الدفاع بعد الطرد كان مطالباً بجهد مضاعف مع الزيادة العددية لنادى الزمالك، إلا أن الحفاظ على التركيز خلال المباراة كان طوق النجاة للفريق من الهزيمة ليسجل هدف الفوز فى الدقائق الأخيرة.

وأضاف سمير أن الدفاع كان مطالباً بمنع الخطورة وعدم الوقوع فى أى أخطاء تكبد الفريق خسائر عددية جديدة فى ظل الضغط المتواصل من نادى الزمالك لإدراك هدف التعادل، وبعد التعادل أيضاً طمعاً فى الفوز، وهو ما نجح فيه لاعبو ذئاب الجبل.

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وأعرب مدافع المقاولون عن رضاه عن المستوى الذى يقدمه مع الفريق منذ بداية الموسم، وأنه يسعى دائماً إلى تطوير مستواه من أجل الحصول مع فرصة مع المنتخب.

ويقدم محمد سمير واحدًا من أفضل مواسمه مع المقاولون العرب، حيث نجح المدافع المخضرم فى القيام بدور دفاعى مميز مع الفريق بالإضافة إلى إحرازه 5 أهداف متساوياً محمود علاء مدافع الزمالك الذى يمتلك نفس الرصيد من الأهداف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا فى 12 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.