شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يستطيع كهربا إعادة أهلى فايلر للتألق بعد 10 أيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع جماهير الأهلى آمالا عريضة على لاعبها محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأحمر، لانتشال الفريق من عثراته وإعادته للتألق ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما على الصعيد الأفريقى، فى ظل اقتراب موعد مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ومنذ إعلان رحيل رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، ورفضه تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وتفضيله الانتقال لبيراميدز وما تبعها من خسارة المارد الأحمر لمباراة القمة أمام غريمه التقليدى الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، تترقب جماهير الأهلى عودة كهربا وانتهاء إيقافه ليكون البديل الأمثل للعفيجى فى التشكيلة الحمراء ويعيد رونق أهلى فايلر الذى كان متوهجاً قبل توقف مسابقة الدورى منذ خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وغاب كهربا عن الأهلى في لقاءات سموحة والزمالك فى الدور الأول والإنتاج الحربى وإنبى وأسوان والزمالك بالدور الثانى والجونة للإيقاف عشر مباريات بقرار من اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات وانتهت بتتويج الفارس الأبيض بطلا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وينتظر كهربا الإيقاف فى ثلاث مباريات حتى ينهى عقوبته وستكون أمام المصرى البورسعيدى ووادى دجلة وأخيراً حرس الحدود والتى تقام 7 سبتمبر، وبعدها سيكون لاعب الأهلى جاهزاً للظهور مع فريقه بداية من مواجهة الإسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة والتى لم يتحدد موعدها بعد.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الثامنة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاءً وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سجل لاعبوه 54 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة.

Advertisements

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الاهلى 5 مباريات حصد 10 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً الفوز على الجونة بهدف دون رد.

وينتظر الجهاز الفنى للاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بفارغ الصبر عودة كهربا، لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة أمام الوداد المغربى يوم 26 سبتمبر المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، ثم يوم الثالث من أكتوبر فى مباراة العودة بالقاهرة.

وبذلك يتمكن كهربا من المشاركة مع الأهلي على الأقل في ثلاث مباريات قبل مواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب سيطعن على الغرامة وسيتم تخفيضها بنسبة كبيرة.