شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسلحة صنعت المجد لعماد النحاس أمام الزمالك وكشفت "غرور" فايلر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أن تنجح فى مؤسسة توفر كل إمكانيات النجاح فهذا أمر طبيعى، ولكن الخارج عن المألوف هو أن تصنع المجد من لا شىء فهو قمة النجاح، وهذا ما وصل إليه عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، والذى استطاع أن ينتشل الذئاب من قاع الجدول إلى المركز الخامس فى الموسم الماضى، قبل أن ينافس كبار المسابقة على المربع الذهبى بالموسم الجارى، خاصة بعد الفوز الثمين الذى حققه على الزمالك بهدفين مقابل هدف مساء أمس بالجولة 22 للمسابقة المحلية.

ورغم الأداء المميز لذئاب الجبل منذ بداية الموسم إلا أن لقاء الزمالك يستحق الوقوف عنده كثيراً، ليس لقوة الفريق الأبيض، وأنه يقدم واحداً من أقوى مواسمه وامتلاكه عناصر مميزة بداية من حراسة المرمى والوسط والدفاع وصولاً إلى الهجوم، ولكن لأن كتيبة عماد النحاس حققت فوزاً صعباً بنقص عددى فى أغلب أحداث المباراة، فى الوقت الذى عجز الأهلى وهو مكتمل الصفوف عن تحقيق فوز مثله بل وخسر بثلاثية كشفت عن غرور السويسرى رينيه فايلر الذى تعامل مع مباراة الزمالك بغرور فخسرها عكس ما فعل النحاس.

ظروف المقاولون قبل المباراة كانت مشابهة تماماً لظروف الأهلى، مع وجود إصابات مؤثرة في الهجوم والدفاع، مثل طاهر محمد طاهر الذى يعانى من إصابة العضلة الأمامية، وكذلك فاروقا نور الدين مدافع الفريق، وعبد الله ياسين، بالإضافة إلى استبعاد معروف يوسف لاعب الوسط بسبب بند الإعارة من الزمالك.

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون

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تشكيل المباراة

استطاع عماد النحاس أن يضع تشكيلا مثاليا لمباراته أمام الزمالك، ورغم ضعف الإمكانيات، وازن النحاس بين الدفاع والهجوم بالشكل الأمثل، وأخذ زمام المباردة في الهجمات، واستغل المقاولون الفرصة وتقدم بهدف نظيف، وبدأ فصل إحكام السيطرة على المباراة للحفاظ على هذا التقدم، وسط دفاع مستميت لم يخرج عن تركيزه إلا فى بضع كرات.

التعامل مع متغيرات اللقاء

مع النقص العددى الذى تعرض له المقاولون بطرد مدافع الفريق فادى نجاح، استطاع النحاس أن يحافظ على هدوء وتركيز لاعبيه على المستطيل الأخضر، وخرج من الشوط الأول محافظاً على تقدمه، ليكسب المقاولون ثقة في إمكانية الفوز.

الروح

الروح التى بثها النحاس فى لاعبى المقاولون كانت كفيلة لحصد ثلاث نقاط ثمينة حتى مع النقص العددى، وهو ما عجز عنه فايلر بشكل واضح فى مباراة الزمالك، ورغم استقبال المقاولون لهدف، لم ييأس اللاعبون واستطاعو أن يعودا للتقدم من جديد.

دكة بدلاء مؤثرة

هدف الفوز للمقاولون جاء في الدقيقة الأخيرة عن طريق التغييرات التى أجرها، حيث صنع محمد سالم هدفاً لمحمد عصام فى الثوانى الأخيرة، حصد ثلاث نقاط هى الأغلى لذئاب الجبل، رغم الضغط الشديد الذى كان يعانى منه الفريق والاجهاد بسبب النقص العددى.

اهداف القمة بين الأهلى والزمالك