شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..7 أرقام من فوز الإسماعيلى على طنطا بعد غياب 207 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الدراويش مسيرة الانتصارات بمسابقة الدورى الممتاز على حساب طنطا، بعد غياب دام 207 أيام، حيث كان آخر فوز للإسماعيلى أمام الإنتاج الحربى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الــ15 والذى كان يوم 30 يناير من العام الجارى، وتوقف النشاط الكروى فى مصر ما يزيد عن 4 أشهر فى أعقاب فيروس كورونا الذى اجتاح العالم أجمع.

وتثبت لغة الأرقام أن الإسماعيلى كان الأفضل أمام طنطا، كالتالى…

1_أتيحت للدراويش 12 فرصة منها 6 فرص ناجحة بنسبة 50% على عكس طنطا الذى اتيحت له 14 فرصة 4 منهم فقط كانت ناجحة.

2_التمريرات الناجحة كانت للدراويش بواقع 272 تمريرة من 371 بنسبة نجاح وصلت إلى 73 % بينما قام لاعبو طنطا بــ380 تمريرة منها 283 ناجحة بنسبة وصلت إلى 74 % .

3_على صعيد الصراعات الثنائية، فاز لاعبو الإسماعيلى بالكرة 106 مرات مقابل 100 مرة لأبناء السيد البدوى.

4_أرسل لاعبو الدراويش 14 عرضية فقط مقابل 29 للفريق المنافس والتى كان يعتمد عليها بشكل كبير طوال المباراة.

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5_عبد الرحمن مجدى أكثر لاعب محاولة من المرمى بواقع 12 فرصة سجل منهم هدفين وتسبب فى ركلة جزاء ترجمها الوحش لهدف.

6_أحمد أيمن مدافع الفريق كان احد نجوم اللقاء ، أجاد بشكل مميز خلال المباراة ونجح فى انقاذ هدف مؤكد بجانب افساد 3 فرص محققة للمنافس فضلا عن بناء هجميتن واعدين من الخلف للأمام وقيامه بــ7 مراوغات ناجحة.

7_ الإسماعيلى حصد العلامة الكاملة أثناء تولى الحكم طارق مجدى إدارة مبارياته والتى كانت أمام فرق مصر المقاصة وطلائع الجيش إضافة لمواجهة الأمس.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا.