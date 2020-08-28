هل يتراجع الأهلي عن "تفعيل" عقد مروان محسن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يتراجع الأهلى عن تفعيل عقد مروان محسن مهاجم الفريق ويرحل اللاعب مع نهاية الموسم، أم يستمر، بعدما مدد عقده مع النادى منذ أسابيع لمدة ثلاثة مواسم؟.. سؤال فرض نفسه على سطح الأحداث الكروية خلال الأيام الماضية، بعدما أثار مروان محسن حالة من الجدل فى الشارع الكروى المصرى بسبب مستواه المُتراجع.

فى مباراة الزمالك السبت الماضى بالدورى التى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف لهدف، حل مروان محسن بديلاً وظهر بشكل سيئ خلال الدقائق التى شارك فيها وأهدر انفراداً خطيراً بعدما ظن أنه فى وضع "تسلل"، وهو ما جعل اللاعب فى مرمى الانتقادات من الجميع بالشارع الكروى المصرى لدرجة طالب الكثيرون بعدم تفعيل عقد اللاعب الذى تم تمديده مؤخراً لينتهى في 2023.

مرت أيام الغضب طويلاً ضد مروان محسن بعد مباراة الزمالك ليشارك اللاعب بعدها بديلاً فى مباراة الجونة أمس الأول، الأربعاء، وبينما كانت المباراة تشير للتعادل وربما الخسارة بسبب الفرص الضائعة من الجونة، نجح مروان محسن فى تسجيل هدف قاتل بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليُهدى ثلاث نقاط غالية للأهلى ابتعد بها عن أزمة كبيرة كان سيُدخلها لو تعادل أو خسر أمام الجونة.

مصدر فى الأهلى قال إن إدارة النادى لم تُقرر التراجع عن تفعيل عقد مروان محسن، موضحاً أن اللاعب مدد عقده مع النادى وسيستمر إلا لو طلب الجهاز الفنى نهاية الموسم الاستغناء عن اللاعب، وهو أمر صعب الحدوث حتى الآن.