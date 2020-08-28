شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عامر يجتمع بلاعبى الإنتاج الحربى لتحفيزهم قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، حضور المران الأخير لفريقه اليوم قبل مواجهة طلائع الجيش لتحفيز اللاعبين على استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد سلسلة من النتائج الباهتة فى المسابقة المحلية، ويختتم فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثالثة والنصف عصر غد السبت باستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على استاد المصانع الحربية بصلاح سالم ثم يعلن مختار مختار قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة، ومن المقرر أن يعود أحمد شديد قناوى الظهير الايسر للإنتاج لقائمة مباراة طلائع الجيش بعد غيابه عن مباراة بيراميدز بسبب الاجهاد.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الدورى الممتاز مساء الثلاثاء فى الجولة 22 للدورى الممتاز، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربى قبل أن يتراجع عن القرار.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.