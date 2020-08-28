شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاولون يكشف نصائح عماد النحاس ومضاعفة الجهد للفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أمير عابد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه مساء أمس على نادى الزمالك، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع 22 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال عابد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "كل اللاعبين كان لديهم دور زيادة بعد طرد فادى بس الحمد لله توفيق ربنا كان معانا والحمد لله على المكسب".

وأضاف عابد، "كان عندنا إحساس أنه حتى وإحنا ناقصين قادرين نحافظ على مكسبنا، والحمد لله دخل فينا جون لكنا استطعنا أن نحافظ على الهدوء وربنا كرمنا فى آخر ثانية".

وعن أخطر لاعبى الزمالك فى المباراة قال أمير عابد، "كلهم لاعيبة محترمة، والحمد لله الواحد كان مركز وقدرنا نطلع بالماتش".

Advertisements

وكشف أمير عابد عن نصائح عماد النحاس بين الشوطين قائلاً: "عماد النحاس نصحنا أن نركز وأن ده شوط رجاله وحتى لو ناقصين ان شاء الله هنقدر نكسب".

فى سياق متصل، تأكد غياب محمد عصام، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون، وفادى نجاح مدافع ذئاب الجبل، عن مباراة فريقهما أمام الجونة، والتى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الزمالك أمس التى فاز بها المقاولون بهدفين مقابل هدف.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة طاهر محمد طاهر، والذى يخوض فترة تأهيل من الإصابة فى العضلة الأمامية والتى تعرض لها قبل استئناف النشاط الكروى بعد توقف كورونا، ويفضل الجهاز الفنى عدم المجازفة باللاعب حتى لا تتفاقم إصابته، ومن المرجح أن يبدأ طاهر بالمشاركة أمام المصرى فى الجولة 24.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا فى 12 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.