شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مدافع الأهلي يكشف سر الصدمة القاسية بسبب تقرير هولندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

أكد سمير كمونة، مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن الهولندى جوبونفرير المدير الفنى الأسبق للأهلى "ظلمه" بعدما كتب فى تقريره ضرورة رحيل بعض لاعبى الفريق، أمثال كمونة ووليد صلاح الدين، رغم أن المدرب الهولندى كتب هذا التقرير تزامناً مع رحيله عن الفريق.

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سمير كمونة تدرب فى الأهلى مع أكثر من مدرب ورحل مُعاراً للاتفاق السعودى بعد إيقافه لمدة عام من اتحاد الكرة المصرى بدعوى ارتكابه حركة غير أخلاقية فى مباراة الأهلى وغزل المحلة بنهائى كأس مصر .

وأضاف كمونة، "بعد العودة من السعودية كان جوزيه قد رحل عن الأهلى وتولّى بونفرير تدريب الفريق وشارك معه خلال الموسم الذى قضاه فى الأهلى، فوجئت بالمدرب الهولندى يكتب تقريراً يوصى فيه برحيلى مع محمد فاروق ووليد صلاح الدين وعلاء إبراهيم، وهو ما أصابنى بصدمة قاسية لأنه ليس منطقياً أن يقوم مدرب تمت إقالته بكتابة تقرير يُحدد فيه الراحلين من الفريق".