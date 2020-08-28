شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتعاقد مع البرازيلي تياجو سيلفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكمل نادي تشيلسي إجراءات تعاقده مع البرازيلي تياجو سيلفا، قادمًا من باريس سان جيرمان، بعقد مدته عام واحد، مع خيار الاستمرار مع الفريق لمدة 12 شهرًا أخرى.

ومن جانبه، قال تياجو سيلفا، في تصريحات نقلها موقع البلوز: «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي. يسعدني أن أكون جزءًا من تشكيلة فرانك لامبارد المثيرة للموسم المقبل، وأنا هنا لخوض تحدي جديد والمنافسة على الألقاب، نراكم قريبًا جماهير تشيلسي، وأتطلع إلى اللعب في ستامفورد بريدج قريبًا».