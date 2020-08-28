شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي ماتيتش يعتزل اللعب الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الاتحاد الصربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش، المنتمي إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر اعتزال اللعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده، من أجل إفساح المجال أمام اللاعبين الأصغر سنًا.

ولم يتسن على الفور الاتصال باللاعب للتعليق، لكن وسائل إعلام في بلجراد نقلت عن فلاديمير ماتيسافيتش، المدير الرياضي للاتحاد الصربي للعبة، قوله إن قرار ماتيتش باعتزال اللعب على المستوى الدولي نهائي ولا رجعة فيه.

وقال المسؤول الصربي: «لم يذكر ماتيتش أي سبب آخر للاعتزال سوى إفساح المجال أمام اللاعبين الأصغر سنًا».

وأضاف: «نحن نحترم القرار. فعمره 32 عامًا وأمضى موسمًا مرهقًا مع ناديه. اللعب في الأندية الأوروبية يتطلب الكثير من الجهد كما أننا ندرك ضرورة ضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني للبلاد».

وتوقع ماتيسافيتش اعتزال أكثر من لاعب صربي آخر اللعب الدولي خلال عام أو عامين.

وكان ماتيتش انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من تشيلسي في 2017، وأحرز هدفين في 48 مباراة دولية خاضها مع منتخب صربيا الذي لا يزال يملك فرصة للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020، التي تأجلت بسبب أزمة كورونا الصحية إلى العام المقبل.

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وسيلتقي منتخب صربيا في الثامن من أكتوبر المقبل مع نظيره النرويجي في قبل نهائي ملحق التصفيات، وفي حالة فوزه فإنه سيواجه أسكتلندا أو إسرائيل على مكان في البطولة القارية في 12 نوفمبر.