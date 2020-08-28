شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقود ماراثون دراجات بمنطقة أنفاق بورسعيد الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح الجمعة، ماراثون للدراجات، بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات، وحضور عدد من قيادات الوزارة، وانطلق الماراثون بمسافة بلغت نحو 8 كيلو بمنطقة أنفاق بورسعيد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمشروع أنفاق بورسعيد، الذي يُعد أحد المشروعات القومية التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقود قاطرة التنمية بالبلاد في مختلف القطاعات.

وأشار «صبحي» إلى تنفيذ الوزارة عدد من الفعاليات المتنوعة في تلك المشروعات، بهدف تعريف الشباب بما يحدث على أرض الواقع من مشروعات كبرى، والاستفادة من قيمة الرياضة في التسويق للمدن والمشروعات الجديدة.

ولفت إلى حرص الوزارة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذًا لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة، من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بشكل دوري، مؤكدًا أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن مبادرة «دراجتك ..صحتك» التي تنفذها الوزارة من توفير الدراجات أمام الشباب والمواطنين للشراء بأسعار مدعمة، وتم تنفيذ مرحلتين منها حتى الآن، وجارى العمل على إطلاق مرحلة جديدة تتضمن أعداد أكبر من الدراجات تتناسب مع طلبات الشباب.

وأشار «صبحي» إلى رعاية السيد رئيس الجمهورية للمبادرة، تأكيداً على اهتمامه الواضح بنشر ممارسة الرياضة بالمجتمع، كون الرياضة تساهم في تحسين اللياقة البدنية والصحية لمستخدميها، ووسيلة انتقال اقتصادية، وكشف عن أن المرحلة المقبلة سيتم طرح الدراجة الكهربائية التي تعمل بموتور، وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأضاف الوزير أن محور التنمية الرياضية يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تستهدفها الوزارة في تطوير قطاع الرياضة، ويتضمن تطوير أجندة التنمية الرياضية لتشمل جميع فئات المجتمع، وتنفيذ برامج تحسين النمط الصحي للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بوريعيد يشاركان فى ماراثون للدرجات بمشاركة 500 شاب وفتاة بأنفاق بورسعيد