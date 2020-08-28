شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبي الزمالك: أثق في قدرتكم على العودة للانتصارات وإسعاد الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، كلمة للاعبيه داخل غرفة خلع الملابس، عقب الخسارة من المقاولون «1-2»، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري.

وقال كارتيرون للاعبين: «أعلم تماما ًان المعادلة صعبة، وأنكم تمرون بظروف من الصعب تحملها، سواء في الإصابات التي تطاردكم، بداية من إصابة محمد عبدالشافي، ثم حازم إمام، ومن قبلهم محمد حسن، فضلاً عن ابتعاد محمود عبدالعزيز، بسبب إصابة الصليبي منذ فترة طويلة، هذا بخلاف، هروب الثنائي محمود كهرباء وحمدي النقاز، إلا أنني أثق في قدرتكم على إسعاد جماهيركم، والعودة للانتصارات».

وأضاف: «تحاصرنا ظروف صعبة، والمطلوب منا اللعب في الدوري كل ثلاثة أيام، في ظل مخاوف كورونا، ثم التفكير في الفوز بالبطولة الإفريقية، والتي سنعود لغمار منافساتها بداية من الشهر المقبل».

وأشار كارتيرون إلى أنه سيعكف خلال اليومين المقبلين على دراسة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون، والعمل على تلافيها خلال الفترة المقبلة.