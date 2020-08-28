شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: مباريات الدوري إعداد للبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، إنه كلامه كان واضحًا من البداية فيما يخص اعتبار بطولة الدوري فترة إعداد جيدة للبطولة الأفريقية.

وأضاف كارتيرون: «بعد عودة النشاط لم نتمكن من الحصول على قدر كافي من الإعداد، ولم يكن أمامنا سوى أن نجهز فريقنا للمشاركة الأفريقية من خلال مباريات الدوري».

وتابع «كارتيرون»: «وجود 5 تغييرات في المباراة الواحدة؛ خير دليل على أننا في موسم استثنائي، وفي ظروف صعبة، فلا يمكننا بأي حال من الأحوال، مجرد توجيه اللوم للاعبينا».

وتعرض الزمالك للهزيمة من المقاولون «1-2»، في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون للدوري.