شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة لتحديد موعد عودة حازم إمام لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري حازم إمام، الظهر الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، أشعة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وتعرض حازم إمام للإصابة خلال مباراة المقاولون، مما أدى إلى خروجه في أول 10 دقائق، وعدم قدرته على إكمال المباراة.

وفاز المقاولون على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على أرض ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري.