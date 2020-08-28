شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن نتنازل عن التتويج بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن فريقه أمامه العديد من المحطات الصعبة، يأتي على رأسها تحقيق الفوز بدوري أبطال أفريقيا.
وأكد «منصور» أن فريقه لن يتنازل الموسم الحالي عن الفوز بالبطولة الأفريقية، لتكتمل ثلاثية الفريق في الموسم الحالي بعد التتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمحلي.
وأضاف «منصور»: «بعدما فزنا بالسوبر المحلي والسوبر الأفريقي، لن يتبقى لنا سوى حسم البطولة الأفريقية لصالحنا، والمشاركة في مونديال الأندية، وثقتنا كبيرة في لاعبينا على تحقيق حلم جماهيرهم بتحقيق هذا الهدف».
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