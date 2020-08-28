شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض معاقبة لاعبيه بعد الخسارة من المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، توقيع أي عقوبات على لاعبي الفريق بعد الخسارة من المقاولون.
وخسر الزمالك من المقاولون «1-2»، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري.
وطالب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، اللاعبين باستعادة ذاكرة الانتصارات، بداية من مواجهة إنبي المقررة الأحد.
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