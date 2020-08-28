شكرا لقرائتكم ريشة: لاعبو الإسماعيلي استعادوا جزء من مستواهم مكنهم من الفوز على طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى محمد محسن أبو جريشة مدرب عام الإسماعيلى أن الفوز على طنطا سوف يمنح اللاعبين جزءا من الثقة والتى افتقدوها الفترة الماضي.
وتغلب الإسماعيلي أمس على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف ،فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المحلى.
قال أبو جريشة فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى :”اللاعبون استعادوا جزء كبير من مستواهم وارى أن ذلك من أسباب الانتصار”.
واستكمل :”أتمنى من اللاعبين الاستمرار فى هذا الأداء من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى ،عودة همام وباقى المحترفين ستسهم فى استعادة الفريق جانب من قوته على الصعيد الهجومى” ، وأختتم مدرب الدراويش تصريحاته :”أخدم الفريق فى أى مقعد ، لايهمنى المنصب الذى اشغله ما أتطلع إليه دائما هو المساهمة فى حصد الفريق للانتصارات واسعاد الجماهير المساندة للكيان”.
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