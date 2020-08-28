شكرا لقرائتكم محمد سمير: المقاولون حقق المستحيل أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد سمير مدافع المقاولون العرب، أن فريقه حقق المستحيل بعد الفوز على الزمالك فى مباراة الأمس، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف، رغم النقص العددى الذى عانى منه الفريق طوال أغلب أوقات المباراة، بعد طرد فادى نجاح مدافع المقاولون.

قال سمير: الدفاع بعد الطرد كان مطالباً بجهد مضاعف مع الزيادة العددية للزمالك، إلا أن الحفاظ على التركيز خلال المباراة كان طوق النجاة للفريق من الهزيمة ليسجل هدف الفوز فى الدقائق الأخيرة.

تابع: الدفاع كان مطالباً بمنع الخطورة وعدم الوقوع فى أى أخطاء تكبد الفريق خسائر عددية جديدة فى ظل الضغط المتواصل من الزمالك لإدارك هدف التعادل، وبعد التعادل أيضاً طمعاً فى الفوز، وهو ما نجح فيه لاعبو ذئاب الجبل.

Advertisements

وأعرب مدافع المقاولون عن رضاه عن المستوى الذى يقدمه مع الفريق منذ بداية الموسم، وأنه يسعى دائماً إلى تطوير مستواه من أجل الحصول مع فرصة مع المنتخب.

ويقدم محمد سمير واحدً من أفضل مواسمه مع المقاولون العرب، حيث نجح المدافع المخضرم فى القيام بدور دفاعى مميز مع الفريق بالإضافة إلى إحرازه 5 أهداف متساوياً محمود علاء مدافع الزمالك الذى يمتلك نفس الرصيد من الأهداف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.