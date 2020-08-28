شكرا لقرائتكم جماهير الأهلي تترقب عودة كهربا لانتشاله مع تعثره المحلي قبل المعترك الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعلق جماهير الأهلى آمالا عريضة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر للمساهمة في انتشال الفريق من عثراته وإعادته للتألق ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما على الصعيد الأفريقي في ظل إقتراب موعد مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ومنذ إعلان رحيل رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وتفضيله الانتقال لبيراميدز وماتبعها من خسارة المارد الأحمر للقمة أمام غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ، تترقب جماهير الأهلى عودة كهربا وإنتهاء إيقافه ليكون البديل الأمثل للعفيجى في التشكيلة الحمراء ويعيد رونق أهلى فايلر الذى كان متوهجاً قبل توقف مسابقة الدوري خمسة شهور بسبب جائحة كورونا.

وغاب كهربا عن الأهلى في لقاءات سموحة والزمالك في الدور الأول والإنتاج الحربى وإنبى وأسوان والزمالك بالدور الثانى والجونة للإيقاف عشرة مباريات بقرار من إتحاد الكرة على خلفية الاحداث التي شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك التي لعبت في الامارات وانتهت بتتويج الفارس الأبيض بطلا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

وينتظر كهربا الإيقاف في ثلاثة مباريات حتى ينهى عقوبته وستكون أمام المصرى البورسعيدى ووادى دجلة و أخيراً حرس الحدود والتي تقام 7 سبتمبر ومن بعدها سيكون لاعب الاهلى جاهزاً للظهور مع فريقه بداية من مواجهة الاسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة والتي لم يتحدد موعدها بعد.

ويستعد الاهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية .

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ويتربع الاهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 59 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما سجل لاعبيه 54 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الاهلى 5 مباريات حصد 10 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً الفوز على الجونة بهدف دون رد.

وينتظر الجهاز الفنى للاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بفارغ الصبر عودة كهربا، لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة أمام الوداد المغربى يوم 26 سبتمبر المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، ثم يوم الثالث من أكتوبر فى مباراة العودة بالقاهرة.

وبذلك يتمكن كهربا من المشاركة مع الأهلي على الأقل في ثلاث مباريات قبل مواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب سيطعن على الغرامة وسيتم تخفيضها بنسبة كبيرة.