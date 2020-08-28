الحكم الأرجنتيني بيتانا: مدرب الهلال لم يحترم "اللعبة"

وصف الحكم الدولي الأرجنتيني نيستور بيتانا الدوري السعودي بالقوي، وأكد أن إدارة مبارياته يساهم في تطوير الحكام، وكشف عن أن مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو تصرف بشكل يقلل من احترام اللعبة في المباراة الأخيرة التي أدارها للهلال والفيصلي.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: أنا لست عصبياً، يعتمد الأمر على اللعبة نفسها، أحياناً تحتاج أن تظهر الشخصية وأحيانا أخرى ليس هنالك حاجة لذلك، فلكل شيء فعل ورد فعل، وهو أمر طبيعي، في الأرجنتين يظهر علي بشكل أكبر.

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وبخصوص ما حدث بينه وبين جوفينكو في مباراة الهلال والفيصلي، أبان: أشياء حدثت وتبقى في الملعب، هي لحظات تبقى في ملعب المباراة، وعندما تنتهي المباراة، كل شيء ينتهي بالنسبة لي، أما مع مدرب الهلال فوالدي علمني أن الشيء الأساسي هو الاحترام سواء كان ذلك مع الشخص المخطئ أو لا، وتصرفاته في المباراة كانت تذهب لشيء أبعد من ذلك، قلل من احترام اللعبة، وليس شخصي، وتحدثنا معه بعد المباراة.

وحول رأيه في الدوري السعودي، ذكر: إنها بطولة تتطور بشكل مستمر، وكل فترة تصبح أقوى، لذلك المجيء كحكم إلى بطولة قوية كهذه في ظل هذه الظروف "جائحة كورونا"، يعد إضافة وتجعلك أكثر قوة على المستوى المهني، وتطورك أكثر في هذه المهنة.

وأضاف: فتحت أبواب العالم لي، بعد إدارتي نهائي كأس العالم في روسيا 2018، وبعد ذلك بدأت قصة جديدة في مهنتي، لذلك أنا ممتن جداً لكل الدعوات التي تأتيني لزيارة أماكن عديدة، لكن أيضاً كما أقول يجب أن تكون الدعوة من بطولة تجعلني أنمو أكثر على المستوى المهني، وبالتأكيد الدوري السعودي هو بطولة تعلمني الكثير، وتجعلني أتطور أكثر كحكم ساحة بالإضافة إلى ذلك أعلم أن فيرناندو تريساكو يعمل هنا في لجنة الحكام وهذا ما يعطيني الثقة والهدوء.

وبشأن طريقه تحضيراته لمباريات الدوري السعودي، أوضح: أشاهد فيديوهات الفريقين لمعرفة التكتيك والاستراتيجية، يدهشني أن في كل مرة تصبح طريقة اللعب أكثر تعقيداً.