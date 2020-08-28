شباب الأهلي الإماراتي يتعاقد مع إدواردو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن شباب الأهلي دبي، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو قادما من صفوف الهلال السعودي. واكتفى الفريق الإماراتي بنشر فيديو على حسابه الرسمي "تويتر" دون الكشف عن مدة وقيمة التعاقد. وجاء انتقال إدواردو (30 عاما) إلى الدوري الإماراتي بعدما أمضى قرابة الـ 5 أعوام بقميص الهلال، الذي شارك معه في 147 مباراة، أحرز خلالها 75 هدفا، وساهم في صناعة 18 هدفا أيضا، ويعد الأجنبي الأكثر تسجيلا في تاريخ الفريق الأزرق.

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