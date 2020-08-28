شكرا لقرائتكم "كورونا" يغيب بوغبا عن مواجهتي السويد وكرواتيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم اليوم الخميس، أن بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد استبعد من تشكيلة الفريق التي ستخوض مباريات في دوري الأمم الأوروبية في الشهر المقبل بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وأضاف ديشان أن لاعب وسط رين إدواردو كامافينغا انضم للمنتخب بديلا لبوغبا، وستلتقي فرنسا مع السويد في الخامس من سبتمبر المقبل قبل أن تستضيف كرواتيا بعد ذلك بثلاثة أيام.