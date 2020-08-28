الأزمة تتفاقم.. فرجاني ساسي يحذف صفة «لاعب بنادي الزمالك» على تويتر

ذكرت وسائل إعلامية أن نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التونسي فرجاني ساسي، قام بحذف تعريفه كلاعب في نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن ساسي حذف كلمة "لاعب في نادي الزمالك" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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يأتي هذا بعدما غادر فرجاني ساسي ستاد القاهرة مباشرة عقب تبديله في أحداث الشوط الثاني لمباراة الزمالك والمقاولون، التي أقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز الأصفر بهدفين لهدف.

ورفض ساسي التوجه إلى دكة بدلاء الزمالك عقب قيام الجهاز الفني للفريق الأبيض باستبداله، وتوجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة، ثم قام بتجميع متعلقاته الشخصية قبل أن يغادر الاستاد أثناء سير المباراة.

وتأتي خسارة الزمالك من المقاولون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري العام.