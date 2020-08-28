شكرا لقرائتكم خبر عن 21 هدفاً حصيلة الجولة 22 من الإيجبشيان ليج بنغمة الأهداف القاتلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، بعد إقامة تسعة لقاءات على مدار ثلاثة أيام شهدت 5 انتصارات وأربعة تعادلات بواقع ثلاثة تعادلات إيجابية ولقاء وحيد انتهى بالتعادل السلبى.

شهدت الجولة 22 من الدورى تسجيل 21 هدفاً فى 9 مباريات بمعدل يتخطى تسجيل هدفين في كل مباراة . كما شهدت الجولة 22 احتساب 4 ركلات جزاء سجلت واحدة بنجاح عن طريق عمر الوحش لاعب الإسماعيلى وأهدرت ثلاثة عن طريق عمرو جمال مهاجم الطلائع ومصطفى جمال وجريندو لاعبا حرس الحدود.

فيما نجح مروان محسن مهاجم الأهلى فى إنهاء صيام طويل عن التهديف دام لـ 347 يوماً بتسجيله هدف الفوز للمارد الأحمر في شباك الجونة بهذه الجولة ، وكان آخر هدف سجله مروان محسن في شباك طنطا ضمن الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى نفس الوتيرة نجح أشرف بن شرقى نجم الزمالك في إنهاء حالة الصيام التهديفى الذى لازمته في الدوري منذ عشرة شهور كاملة حينما سجل هدفاً في شباك نادى مصر في 6 أكتوبر 2019 ، حيث نجح في هز شباك المقاولون العرب في الدقيقة 73 ليسجل هدفه الثانى مع القلعة البيضاء منذ انتقاله إليها قادماً من الوداد المغربى.

كما تستحق هذه الجولة لقب "جولة الأهداف القاتلة"، بعدما شهدت تسجيل 4 أهداف بعد الدقيقة 90 أولها من نصيب كريم طارق مهاجم الطلائع فى لقاء سموحة بالدقيقة 97، ومروان محسن مهاجم الأهلي فى مرمى الجونة بالدقيقة 95، وهدف أحمد راشد لاعب الاتحاد فى شباك حرس الحدود بالدقيقة 97، وهدف محمد عصام لاعب المقاولون العرب فى شباك الزمالك بالدقيقة 92.

وسجل اللاعبون الأجانب أربعة أهداف فى الجولة 22 عن طريق الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، والأوغندى ديربك مهاجم سموحة والكولومبى لويز إدوارد مهاجم المقاولون العرب والمغربى أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك.

فيما سجل ثلاثة لاعبين ثنائيات في هذه الجولة ، حيث سجل إبراهيم حسن لاعب بيراميدز هدفين في شباك الإنتاج ، وسجل مروان حمدى لاعب وادى دجلة هدفين في شباك مصر المقاصة وسجل عبد الرحمن مجدى لاعب الاسماعيلى هدفين في شباك طنطا.

شاهد أهداف الجولة 22 من الدوري

انبى 1-1 أسوان

بيراميدز 3-0 الإنتاج الحربى

طلائع الجيش 1-1 سموحة

نادى مصر 0-0 الإنتاج الحربى

الاهلى 1-0 الجونة

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الاتحاد السكندرى 1-1 حرس الحدود

وادى دجلة 3-1 مصر المقاصة

المقاولون العرب 2-1 الزمالك

الاسماعيلى 3-1 طنطا