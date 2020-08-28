"وحش" الإسماعيلى يعد الجماهير بإعادة الدراويش للمسار الصحيح بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عمر الوحش لاعب ارتكاز الإسماعيلى سعادته بعودة فريقه للانتصارات من جديد بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف قائلا، "حققنا انتصارا مستحقا على طنطا الذى لم يكن سهلا على الإطلاق، نتطلع دائما لمصالحة جماهيرنا التى نعلم مدى حزنها على تراجع النتائج مؤخرا على الصعيد المحلى، لكننا نعدهم بأننا سنقاتل لوضع الفريق فى مكانته المستحقة".
وأضاف عمر الوحش، "أسعى لاستغلال انتقاد البعض لحافز من أجل تقديم مستوى مميز مع الفريق وتحقيق الاضافة الفنية المنتظرة”.
وعاد عمر الوحش للمشاركة بشكل أساسى ضمن صفوف الدراويش منذ استئناف النشاط الكروى فى أعقاب جائحة كورونا ونجح فى تسجيل هدفين.
وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى صفحة مباراة طنطا التى أقيمت مساء الخميس على استاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ونظراً لضيق الوقت سوف يستأنف الدراويش تدريباته دون راحة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، وتخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة طنطا تدريبات استشفائية، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.
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