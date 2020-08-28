شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يطالب اللاعبين بالتعامل مع الدورى مثل مباريات الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، جلسة مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة بالإسكندرية لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتقديم أداء يليق باسم الدراويش، كما طالبهم بضرورة إعادة البسمة للجماهير التى تحرص على متابعتهم من خلف الشاشات بشغف كبير.

واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارت بفوز كبير على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد الإسكندرية.

وأكد عثمان للاعبين أن الإسماعيلى بقيمته الكبيرة يحتاج لمجهود مضاعف من الجميع لإعادة الفريق لمكانته المستحقة على الصعيد المحلى والقارى، موضحا أنه يجب اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لمصالحة الجماهير.

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وشدد رئيس الإسماعيلى فى ختام اجتماعه على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب لا يرغب فى تقديم أفضل ما لديه فى الملعب من أجل تحقيق النتائج المميزة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة طنطا التى أقيمت مساء الخميس على استاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ونظراً لضيق الوقت سوف يستأنف الدراويش تدريباته بدون راحة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة طنطا تدريبات استشفائية فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده، حيث قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والاكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.