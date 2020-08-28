شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر من إيطاليا فى أول ظهور بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 28 أغسطس 1920، شارك منتخب مصر فى الدورات الأولمبية لأول مرة فى تاريخها، وواجه الفراعنة منتخب إيطاليا فى الدور الأول وخسر بهدفين مقابل هدف، سجله حسن علوبه فى الدقيقة "30"، وهو أول هدف للفراعنة فى تاريخ الأولمبياد، قبل أن يسجل بريزى هدف الفوز للطليان فى الشوط الثانى.

تشكيل مصر فى أول مباراة أوليمبية ضم كلا من: كامل طه، محمد السيد، عبد السلام حمدى، رياض شوقى، على الحسنى، جميل عثمان، توفيق عبد الله، حسن علوبة، حسين حجازى، السيد أباظة، وزكى عثمان.

وفى مثل هذا اليوم 28 أغسطس 1983، تخطى منتخب مصر نظيره التونسى بمجموع المباراتين، بعد تعادلهما فى تونس سلبيا، وكان المنتخب المصرى قد فاز بالقاهرة قبل أسبوعين بهدف سجله علاء نبيل.

جاء تشكيل المنتخب المصرى كالتالى: ثابت البطل "الأهلى"، حمادة صدقى "المنيا"، ماهر همام "الأهلى"، إبراهيم يوسف "الزمالك"، ربيع ياسين "الأهلى"، شوقى غريب "غزل المحلة"، مجدى عبدالغنى "الأهلى"، طاهر أبوزيد "الأهلى"، علاء نبيل "المقاولون العرب"، محمود الخطيب "الأهلى"، عماد سليمان "الإسماعيلى".

ودخل كل من مختار مختار "الأهلى"، ومحمد رضوان "المقاولون" بدلا من طاهر أبوزيد، وعلاء نبيل.

وفى مثل هذا اليوم 28 أغسطس 1984، فاز منتخب مصر على نظيره زيمبابوى فى ذهاب الدور الأول لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 1986 بالمكسيك، بهدف دون رد سجله علاء ميهوب بإستاد القاهرة.

مثل المنتخب فى هذه المباراة كل من: عادل المأمور "الزمالك"، على شحاتة "المقاولون العرب"، إبراهيم يوسف "الزمالك"، حمادة صدقى "المنيا"، ربيع ياسين "الأهلى"، علاء ميهوب "الأهلى"، مجدى عبدالغنى "الأهلى"، محمد حلمى "الزمالك"، عماد سليمان "الإسماعيلى"، محمود الخطيب "الأهلى"، طارق يحيى "الزمالك".

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ودخل كلا من ربيع السيد "المنيا"، ومصطفى عبده "الأهلى" فى بداية الشوط الثانى بدلا من محمود الخطيب، وطارق يحيى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.