الامارات | فيروس كورونا يهدد بتأجيل قمة الأهلي المصري والوداد المغربي.. "ارتفاع المصابين إلى 14"!

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يهدد بتأجيل قمة الأهلي المصري والوداد المغربي.. "ارتفاع المصابين إلى 14"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل القمة العربية بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر في 25 سبتمبر المقبل في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بين لاعبي وعناصر الجهازين الفني والإداري بنادي الوداد إلى 14 حالة.

وقالت صحيفة الوطن المصرية اليوم الجمعة، نقلاً عن عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي الحاج جوالا: "نبحث وضع الوداد من أجل اتخاذ القرار الصحيح الخاص بالمباراة، إذ نراقب الوضع عن كثب وإذا استمرت الظروف كما هي سنؤجل المباراة حرصاً على سلامة الفريقين".

وكانت تقارير صحفية مغربية قد أفادت خلال الساعات الماضية بأن نادي الوداد سيتقدم بطلب تأجيل مباراتي النادي الأهلي في نصف النهائي إلى نوفمبر المقبل، بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرض لها جراء تفشي فيروس كورونا بين صفوفه.

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وقال موقع "سبورت 360" المغربي: "عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد ارتفع إلى 14 حالة بين لاعبين وعناصر بالجهاز الفني بعد أن كان 11 حالة خلال الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى تأجيل عدد من المباريات على الصعيد المحلي من بينها مباراة الديربي أمام الرجاء والتي كان مقرر إقامتها الأربعاء الماضي".

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