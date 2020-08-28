شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يضم الحارس المخضرم رينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إنه ضم الحارس المخضرم بيبي رينا من منافسه المحلي ميلان.

وانضم الحارس البالغ عمره 37 عاما إلى ميلان في 2018 بعد ثلاثة مواسم مع نابولي، لكنه شارك في 13 مباراة فقط.

ولعب رينا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يكون رينا بديلا للحارس الألباني توماس ستراكوشا في لاتسيو.

وقال «ستراكوشا»: «أنا سعيد بانضمامه، فهو يملك خبرة مذهلة. إنه أحد أفضل الحراس في التاريخ وسيساعدني على التطور».

لعب رينا، الذي شارك في 36 مباراة مع منتخب إسبانيا، ونال لقب كأس العالم 2010 ثمانية مواسم مع ليفربول، حيث نال جائزة القفاز الذهبي لأكثر من حافظ على شباكه نظيفة في أول ثلاثة مواسم مع الفريق.

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