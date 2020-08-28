شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بمشاركة «ستريت وورك آوت» في مهرجان العلمين الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت إدارة التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتورة سونيا دنيا، وإدارة الاتحادات النوعية، برئاسة الدكتور محمود عبدالعزيز، بمشاركة الاتحاد المصري لـ«ستريت وورك أوت- رياضة الشارع»، في مهرجان العلمين الرياضي، بما ساهم في نجاح المهرجان الذي شهد مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد كبير من الوزراء.

وشارك الاتحاد المصرى لـ«ستريت وورك أوت» بعروض ومفاجآت خاصة في المهرجان الرياضي الأول بمدينة العلمين، ضمن خطة وزارة الرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ومساهمتها في الترويج للسياحة، ودعم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية.

وأكد إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لستريت وورك أوت الحرص على المشاركة في كل الأحداث والمهرجانات الرياضية الكبرى، بخلاف بطولات الاتحاد، إيمانًا بجهود وزارة الرياضة في نشر ثقافة الممارسة.

وأوضح أن مشاركة الاتحاد في ماراثون زايد، واليوم العالمي للشباب بحي الأسمرات، لاقت إقبالا كبيرا واهتماما من الشباب، ووعدا بمشاركة الاتحاد وتقديم عروض متميزة في االفترة المقبلة.

كما أثنى «قرطام» على جهود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في دعم الاتحادات والشباب، ونشر ثقافة الممارسة عن طريق العديد من المبادرات الناجحة التي تطرحها وزارة الشباب والرياضة.

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خطاب اشادة باتحاد ستريت وورك اوت