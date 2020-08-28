شكرا لقرائتكم خبر عن هندرسون: ليفربول متحمس لحصد المزيد من الألقاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي لم يوقف رغبة فريقه في حصد المزيد من الألقاب والجوائز، وإنه سيسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات في الموسم الجديد.
وبعد انتظار طويل دام 30 عاما فاز ليفربول بالدوري الممتاز، وأنهى الموسم متفوقا بفارق 18 على أقرب منافسيه مانشستر سيتي فريق المدرب بيب جوارديولا.
وشارك هندرسون في 30 مباراة في الدوري في الموسم الماضي قبل أن تبعده إصابة في الركبة.
وعبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت؛ حث لاعب وسط منتخب إنجلترا زملاءه على الاستمرار في التحسن قائلاً: «نحن بحاجة إلى الانطلاق من جديد وأن نكون أفضل من أجل الحفاظ على هذا الحماس وهذه الرغبة والقدرة على المنافسة كما كان حالنا في الأعوام القليلة الماضية».
وأضاف هندرسون: «عليكم فقط الاستمرار في العمل والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، لأننا أثبتنا خلال الأعوام القليلة الماضية أننا أحد فرق القمة. وهذا كله يرجع إلى العمل الجاد والالتزام».
وسيلتقي ليفربول الذي يدربه الألماني يورجن كلوب في مباراة درع المجتمع يوم السبت مع أرسنال، بطل كأس إنجلترا، قبل أن يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري في مواجهة ليدز يونايتد الوافد الجديد في 12 سبتمبر المقبل.
وعن ذلك، قال هندرسون: «علينا أن نحسن الأداء في هذه المباراة والتي تقدم لنا فرصة أخرى للفوز باللقب، وبعد ذلك بفترة قصيرة يبدأ الدوري الممتاز.. لذا فعلينا الاستعداد لكل ذلك».
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