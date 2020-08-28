شكرا لقرائتكم ظهير المقاولون: النحاس طالبنا بالتركيز أمام الزمالك وقالنا ده "شوط رجالة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أمير عابد ظهير أيمن المقاولون العرب، عن سعادته بفوز فريقه مساء أمس على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع 22 من عمر مسابقة الدورى العام.

قال عابد: كل اللاعبين كان لديهم دور زيادة بعد طرد فادي بس الحمد لله توفيق ربنا كان معانا والحمد لله علي المكسب.

أضاف: كان عندنا احساس أنه حتي واحنا ناقصين قادرين نحافظ علي مكسبنا، والحمد لله دخل فينا جون لكنا استطعنا أن نحافظ علي الهدوء وربنا كرمنا في آخر ثانية.

وعن أخطر لاعبى الزمالك فى المباراة قال أمير عابد: كلهم لاعيبة محترمة والحمد لله الواحد كان مركز وقدرنا نطلع بالماتش.

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وكشف أمير عابد عن نصائح عماد النحاس بين الشوطين قائلاً: "عماد النحاس نصحنا أن نركز وأن ده شوط رجالة وحتي لو ناقصين ان شاء الله هنقدر نكسب".

فى سياق متصل، تأكد غياب محمد عصام، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون، وفادى نجاح مدافع ذئاب الجبل، عن مباراة فريقهما أمام الجونة، والتى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الزمالك أمس التى فاز بها المقاولون بهدفين مقابل هدف.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة طاهر محمد طاهر، والذى يخوض فترة تأهيل من الإصابة فى العضلة الأمامية والتى تعرض لها قبل استئناف النشاط الكروى بعد توقف كورونا، ويفضل الجهاز الفنى عدم المجازفة باللاعب حتى لا تتفاقم إصابته، ومن المرجح أن يبدأ طاهر بالمشاركة أمام المصرى فى الجولة 24.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.