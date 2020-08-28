شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يتسلم حافتله الخاصة من الشركة الراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت إلى مقر نادى طلائع الجيش الحافلة الخاصة بالفريق الكوي والتى تحمل شعار الفريق وألوان قميصه والتى أهدتها للفريق شركة برزينتشين الراعية للنادى ، والتى سبق لها إهداء معظم الاندية المصرية حافلات تحمل شعار الفريق وألوان قميصه وعلى رأسها الاهلى والزمالك والاسماعيلى.

ويختتم اليوم الجمعة ، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الثالثة والنصف عصر غداً السبت على استاد السلام والأهلى فى الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية ، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

Advertisements

وتعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وفى وقت سابق، أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ثقته الشديدة فى قدرة لاعبى فريقه على قلب الموازين بالدور الثانى للدورى، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "خضنا فترة إعداد مميزة خلال فترة توقف المسابقة، لعبنا مباريات ودية عديدة ولمست فيها ارتفاع اللياقة البدنية والفنية للاعبين مع توالى المباريات والتدريبات فى معسكرنا ببرج العرب".

وأضاف عبد الحميد بسيونى: "قدمنا مستوى متميزا فى كل الوديات حتى مباراة الزمالك التى لعبناها بصفوف ناقصة بعد حالة الطرد استطعنا الحفاظ على وتيرة الأداء وخرجنا بتعادل إيجابى وهذا مؤشر جيد على تماسك الفريق".

وتابع المدير الفنى للطلائع: "لدى ثقة كبيرة فى قدرات لاعبى الفريق لتقديم مستوى متميز بالدور الثانى للدورى بعد النتائج السلبية فى الدور الأول للمسابقة، وقادرون على تعديل وضع الطلائع بجدول ترتيب الدوري".