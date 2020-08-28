شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلي يحث لاعبيه عى مواصلة الانتصارات بعد ثلاثية طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرةجلسة مع لاعبى فريقه بفندق الإقامة بالإسكندرية ، جاء ذلك من أجل تحفيزهم على مواصلة مسيرة الانتصارات وتقديم أداء يليق باسم النادى الإسماعيلى كما طالبهم بضرورة اعادة البسمة للجماهير التى تحرص على متابعتهم من خلف الشاشات بشغف كبير،واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارت بفوز كبير على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد الإسكندرية.

وأكد عثمان للاعبين أن الإسماعيلى بقيمته الكبيرة يحتاج لمجهود مضاعف من الجميع من أجل وضع الفريق فى مكانته المستحقة على الصعيد المحلى والقارى ، موضحا بأنه يجب اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لابديل فيها عن الانتصار بغية مصالحة الجماهير.

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وشدد رئيس الإسماعيلى فى ختام اجتماعه على أنه لايوجد مكان لأى لاعب لايرغب فى تقديم أفضل مالديه فى الملعب من أجل تحقيق النتائج المميزة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى صفحة مباراة طنطا التى أقيمت مساء الخميس على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت سوف يستأنف الدراويش تدريباته بدون راحة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة طنطا تدريبات إستشفائية فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.