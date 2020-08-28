شكرا لقرائتكم رئيس الإنتاج الحربي يخطط لحضور المران الأخير لتحفيز اللاعبين قبل موقعة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى لحضور المران الأخير لفريقه اليوم قبل مواجهة طلائع الجيش بغية الاجتماع مع اللاعبين وتحفيزهم على استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد سلسلة من النتائج الباهتة فى المسابقة المحلية.

ويختتم اليوم الجمعة، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثالثة والنصف عصر غداً السبت المقبل على استاد السلام والأهلى، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ستاد المصانع الحربية بصلاح سالم ثم يعلن مختار مختار قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة ، ومن المقرر أن يعود أحمد شديد قناوى الظهير الايسر للإنتاج لقائمة مباراة طلائع الجيش بعد غيابه عن مباراة بيراميدز بسبب الاجهاد.

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل في 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز مساء الثلاثاء فى الجولة 22 للدوري الممتاز، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي قبل أن يتراجع عن القرار.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.