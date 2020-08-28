تقارير: أزمة بين ساسي وكارتيرون بعد استبداله بمباراة المقاولون

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جدة - عمرو شويل تطرقت تقارير صحفية تونسية للحديث عن وجود أزمة بدأت تلوح فى الأفق بين فرجانى ساسى لاعب خط وسط الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض وتحديدا عقب انتهاء مباراة الأبيض أما المقاولون العرب.
خطف المقاولون العرب 3 نقاط مهمة بعد الفوز علي الزمالك 2/1 ، في الجولة الـ 22 من الدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
قالت بوابة " تونس الرقمية " أن فرجانى ساسى غادر ملعب استاد القاهرة تماما خلال مباراة المقاولون العرب بعد 57 دقيقة من عمر اللقاء وظهرت علامات الغضب على اللاعب بعد قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض باستبداله لصالح المغربي محمد أوناجم.
احتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.
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