شكرا لقرائتكم مروان ومصطفى وكوكا خيارات أساسية للبدري في معسكر الفراعنة بنوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد الثنائي مروان محسن مهاجم الأهلي و مصطفي محمد مهاجم الزمالك ضمن الاختيارات الأساسية للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في المعسكر المقبل استعدادا لمباراتي توجو في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ التي تستضيفها الكاميرون فى شهر يناير.

كما يتواجد في خط هجوم منتخب مصر خلال مباراتي توجو أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف اولمبياكوس اليوناني والذي يقدم معهم مستويات جيدة وآخرها حصوله علي أفضل لاعب في الجولة الاخيرة بالدوري اليوناني . سياق متصل أكد باتريس نوفو المدير الفنى لمنتخب الجابون صعوبة مواجهة المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 نظرا لقوة لاعبى الفراعنة وتاريخهم الطويل.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.

وتحدث باتريس نوفو، فى تصريحات للموقع الرسمى لنهائيات كأس العالم، عن أهداف الجابون المقبلة قائلا: "الهدف الأول هو التأهل لكأس أفريقيا 2022 فى الكاميرون، فالبلد والشعب والجميع لم يتقبل الغياب عن كأس أفريقيا الأخيرة، لهذا يريدون العودة للمنافسة الأفريقية التي تعتبر حتمية بالنسبة لنا".

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وأشار نوفو: "يمكن اعتبار مصر كمرشح لأنه منتخب يمتلك الخبرة والتاريخ ويملك لاعبين في المستوى على غرار محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، أعتقد أنه منتخب قادر على فعل أى شيء ويجب أن نحقق نتائج إيجابية أمامهم، مع اعتقادي أن المباراة في القاهرة ستكون صعبة، علينا أن نؤمن بقدراتنا للتأهل على رأس المجموعة ولعب مباراة الدور الأخير".

وتابع: "الجابون أيضاً تملك بعض اللاعبين من المستوى العالي، وعندما نضع إمكانياتهم تحت تصرف اللعب الجماعي بإمكانهم تحقيق نتائج جيدة، رغم أننا نعاني من نقص على مستوى اللاعبين البدلاء سواء من حيث الكمية أو النوعية".

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما يتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزون مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.