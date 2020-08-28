شكرا لقرائتكم هل يتراجع الأهلي عن تفعيل تمديد عقد مروان محسن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثر الحديث عن موقف الأهلي من تفعيل عقد مروان محسن مهاجم الفريق وهل يتراجع عن قراره السابق ويرحل اللاعب مع نهاية الموسم أم يستمر بعدما مدد عقده مع النادي منذ أسابيع لمدة ثلاثة مواسم؟ سؤال فرض نفسه على سطح الأحداث الكروية خلال الأيام الماضية بعدما أثار مروان محسن حالة من الجدل في الشارع الكروي المصري بسبب تراجع مستواه .

حل مروان محسن بديلاً في مباراة الزمالك يوم السبت الماضي بالدوري التي فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف لهدف ، وظهر بشكل سيئ خلال الدقائق التي شارك فيها وأهدر إنفراداً خطيراً بعدما ظن إن الكرة "تسلل" وهو ما جعل اللاعب في مرمى سهام النقد من الجميع تقريباً في الشارع الكروي المصري لدرجة طالب معها كثيرون بعدم تفعيل عقد اللاعب الذى تم تمديده مؤخراً حيث سينتهي موسم 2023.

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مرت أيام الغضب طويلاً ضد مروان محسن بعد مباراة الزمالك ليشارك اللاعب بعدها بديلاً في مباراة الجونة أول أمس ، الأربعاء، وبينما كانت المباراة تشير للتعادل وربما الخسارة بسبب الفرص الضائعة من الجونة نجح مروان محسن في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليُهدي ثلاث نقاط غالية للأهلي إبتعد بها عن أزمة كبيرة كان سيُدخلها لو تعادل أو خسر أمام الجونة.

مصدر في الأهلي ، قال أن إدارة النادي لم تُقرر التراجع عن تفعيل عقد مروان محسن ، موضحاً أن اللاعب مدد عقده مع النادي وسيستمر إلا لو طلب الجهاز الفني نهاية الموسم الإستغناء عن اللاعب وهو أمر صعب الحدوث حتى الأن .