إعلامي: الأهلي يدخل في مفاوضات مع فرجاني ساسي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع نجم خط وسط نادي الزمالك، التونسي فرجاني ساسي.
وقال عبدالهادي، خلال برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن هناك تحركات من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع فرجاني ساسي نجم الزمالك.
وأضاف عبدالهادي أن هناك مفاوضات من الأهلي للحصول على خدمات اللاعب التونسي.
وتابع: "نحن في عالم احتراف، فنرى رمضان صبحي قام بتفضيل عرض بيراميدز على الأهلي".
وأشار عبدالهادي إلى أن فرجاني ساسي سيحق له التوقيع لأي ناد في حالة عدم تجديد عقده مع الزمالك.
وكانت تقارير صحفية تونسية قد كشفت أن هناك أزمة بدأت تلوح فى الأفق بين فرجاني ساسي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، وتحديداً عقب انتهاء مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب مساء أمس الخميس.
وأفادت بوابة " تونس الرقمية " بأن ساسي غادر ملعب ستاد القاهرة خلال مباراة المقاولون العرب بعد 57 دقيقة من عمر اللقاء، حيث ظهرت علامات الغضب على اللاعب بعد قرار كارتيرون باستبداله لصالح المغربي محمد أوناجم.
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