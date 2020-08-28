ماغواير كان خائفا على حياته عند اعتقاله في اليونان

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لندن: أكد هاري ماغواير قائد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، الخميس، أنه كان "خائفا" على حياته لاعتقاده أنه ضحية عملية اختطاف عندما ألقي القبض عليه في جزيرة ميكونوس اليونانية خلال تمضيته للعطلة خلال الأسبوع الماضي.

وحُكم على ماغواير البالغ من العمر 27 عاما بالسجن لمدة 21 شهرا و10 ايام مع وقف التنفيذ بعد ادانته بـ"الاعتداء على ممثلين للدولة"، و"الأذى الجسدي"، و"الإهانات اللفظية"، و"محاولة الرشوة".

وقال ماغواير في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية إن عناصر شرطة كانوا يرتدون ملابس مدنية، لم يستطع تحديد هويتهم، أوقفوا حافلة صغيرة تابعة لمجموعته وسحبوه من السيارة وضربوه على ساقيه. مشيرا إلى أنه حاول الهرب لأنه لم يكن لديه أي فكرة عن هوية هؤلاء الأشخاص. وأضاف "ضربوني كثيراً على ساقي. كنت مذعورا. خائف على حياتي"، مؤكدا أن ضميره مرتاح.

وتابع ""أنا لا أتمنى حدوث ذلك مع أي شخص. من الواضح أن الوضع جعل الأمر صعباً على أحد أكبر الأندية في العالم، لذلك يؤسفني أن أضع الجماهير والنادي في هذا الموقف، لكنني لم أفعل شيئا خاطئا"، مضيفا "وجدت نفسي في وضع يمكن أن يحدث لأي شخص وفي أي مكان".

وتقدم ماغواير الأربعاء عبر فريقه القانوني باستئناف ضد الحكم. وبموجب القانون اليوناني، يلغي الاستئناف الإدانة الأصلية حتى تكون هناك إعادة محاكمة كاملة.

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كما أدين جو ماغواير شقيق المدافع الدولي وصديقه كريستوفر شارمان بمجموعة من التهم وحكم عليهما بالسجن لمدة 13 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، لكن الأشخاص الثلاثة نفوا كل التهم التي وجهت إليهم.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، بدأ شجار في ملهى ليلي بسبب مزاعم بأن ديزي، شقيقة ماغواير الصغرى حقنت بما وصفه الدفاع بأنه عقار مشتبه به.

ولفت ماغواير الذي اسفر الحكم عليه إلى استبعاده من تشكيلة المنتخب الإنكليزي الذي يخوض الشهر المقبل مباراتين ضمن دوري الأمم الأوروبية إلى أن "الاعتقاد الأول كان أننا سنختطف. لقد ركعنا على ركبتينا، ووضعنا أيدينا في الهواء، وبدأوا بضربنا. كانوا يضربوني على ساقي قائلين إن مسيرتي الكروية انتهت: ـ((لا مزيد من كرة القدم. لن تلعب مرة أخرى))". وواصل "في هذه المرحلة اعتقدت انه لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا من الشرطة. لا اعرف من هم لذلك حاولت الهرب".

وأوضح ماغواير أنه حاول أخذ شقيقته إلى المستشفى لأنها بدت فاقدة للوعي بعد أن تقرب رجلان منها. وأنكر لاعب ليستر سيتي السابق محاولته رشوة رجال الشرطة وعندما سُئل عن هذا الادعاء، أجاب "لا، بالتأكيد (...) أنه كلام سخيف".