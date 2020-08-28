بالفيديو.. جماهير نيولز أولد بويز تتظاهر من أجل ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتشد عدد من جماهير نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني بمدينة روساريو، مسقط رأس النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في مسيرة حافلة من أجل دعوته للعودة إلى صفوف الفريق.

نيولز أولد بويز شهد انطلاقة ميسي مع مطلع الألفية الثالثة، لكنه غادر في سن مبكرة إلى برشلونة لطلب العلاج من نقص هرمون النمو، قبل أن يبدأ رحلة تاريخية بين أسوار النادي الكتالوني.

وخرج مشجعو نيويل في مسيرة حاشدة من ملعبهم إلى النصب التذكاري للعلم الوطني، من أجل دعوة ليونيل ميسي بالعودة إلى روزاريو، في ظل قرار النجم الأرجنتيني بمغادرة برشلونة، وفقا للتقارير.

وكان صاحب الـ33 عاما صرح في مقابلة سابقة بشهر أكتوبر الماضي مع قناة "TyC Sports" الأرجنتينية: "لدي حلم اللعب في نيولز أولد بويز بالأرجنتين، لكنني لا أعرف إذا كان هذا سيحدث حقًا أم لا".

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وأضاف: "اللعب في نيولز حلمت به منذ أن كنت صغيرًا، لكن لدي عائلة تسبق رغباتي، إنها حقيقة، لدي ثلاثة أطفال وأعيش في مكان أعطاني كل شيء وحيث أكون هادئًا وأستطيع أن أعطي أطفالي مستقبلا مذهلا، ونفكر في هذه الأمور العائلية أكثر من النظر لحلمي".

ويعرف أنصار نيولز أولد بويز أنهم بحاجة إلى أكثر من مجرد معجزة لضم ميسي، خاصةً أن النادي لا يستطيع مواجهة الملايين والتحديات الرياضية لمانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان اللذان يسعيان للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، لكنهم لا يستسلمون.

يأتي هذا في الوقت الذي يتواجد فيه خورخي ميسي والد اللاعب في مدينة روزاريو.

ويملك ميسي عقدا مع برشلونة يربطه بالفريق حتى عام 2021، ويقدر الشرط الجزائي بـ700 مليون يورو، لكن اللاعب يرغب في تفعيل البند الذي يسمح له بالرحيل مجانا مع نهاية كل موسم.